Минтруд подготовил предложения о переносе выходных дней в 2019 году

«Выходные дни 5 и 6 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями перенести на 2 и 3 мая соответственно (четверг и пятница). Также предлагается перенести день отдыха с субботы 23 февраля на пятницу 10 мая», — говорится в сообщении.

Таким образом, согласно предложению Минтруда, планируется дни отдыха с 30 декабря 2018 года по 8 января, 23-24 февраля, 8-10 марта, с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая, а также 12 июня и 2-4 ноября.

Соответствующий проект постановления размещен на портале проектов нормативно правовых актов.