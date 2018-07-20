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Минтруд подготовил предложения о переносе выходных дней в 2019 году
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Минтруд подготовил предложения о переносе выходных дней в 2019 году 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: ТВ Центр
Министерство труда и социальной защиты подготовило предложения о переносе выходных дней в 2019 году, сообщает пресс-служба Минтруда.
«Выходные дни 5 и 6 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями перенести на 2 и 3 мая соответственно (четверг и пятница). Также предлагается перенести день отдыха с субботы 23 февраля на пятницу 10 мая», — говорится в сообщении.
Таким образом, согласно предложению Минтруда, планируется дни отдыха с 30 декабря 2018 года по 8 января, 23-24 февраля, 8-10 марта, с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая, а также 12 июня и 2-4 ноября.
Соответствующий проект постановления размещен на портале проектов нормативно правовых актов.
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