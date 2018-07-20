Новогодние каникулы в РФ в 2019 г. могут продлиться 10 дней, в начале мая россияне отдохнут девять дней

Министерство труда и социальной защиты России подготовило предложения о переносе выходных дней в 2019 г. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Поскольку в следующем году несколько праздничных дней совпадают с выходными, предлагается следующий механизм переноса. Выходные дни 5 и 6 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, перенести на 2 и 3 мая соответственно (четверг и пятница). Также предлагается перенести день отдыха с субботы 23 февраля на пятницу 10 мая», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что таким образом, в 2019 г. планируются следующие дни отдыха: с 30 декабря 2018 г. по 8 января 2019 г., с 23 по 24 февраля, с 8 по 10 марта, с 1 по 5 мая, с 9 по 12 мая, 12 июня, со 2 по 4 ноября.