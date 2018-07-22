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Жителей Петербурга предупредили о штормовом ветре, грозе и ливнях 23 июля
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Жителей Петербурга предупредили о штормовом ветре, грозе и ливнях 23 июля 

Газета.Ru 16 минут назад
Фото: Пятый канал
Сегодня, 22 июля, стало известно, что Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области предупредило местных жителей об ухудшении погодных условий в ближайшие сутки, передает «Инфореактор».
Об этом сообщается на официальном сайте регионального ведомства.
Согласно прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 23 июля в Санкт-Петербурге и пригородах ожидаются кратковременные дожди, местами грозы и ливни. Сообщается об усилении ветра с порывами до 15 метров в секунду.
Сотрудники МЧС России призывают жителей и гостей Петербурга к внимательности и осторожности во время непогоды. В частности при сильном ветре и грозе не выходить на открытые участки и обходить стороной линии электропередач, деревья, рекламные щиты и шаткие конструкции.
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