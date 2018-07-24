Ижевчан предупредили о 30-градусной жаре

Администрация столицы Удмуртии на своем сайте предупредила жителей города о жаркой погоде в ближайшие дни.

Так, по данным республиканского Гидрометцентра, с 25 по 27 июля в Ижевске ожидается переменная облачность, без осадков, ветер 2-7 м/с. В дневное время столбик термометра поднимется до 29..31 С.

В связи с этим жителям стоит соблюдать меры предосторожности:

избегайте воздействия прямых солнечных лучей; носите светлую воздухонепроницаемую одежду с головным убором; пейте больше воды; снизьте уровень физических нагрузок; откажитесь от алкоголя и тяжелой пищи.

Особую бдительность необходимо соблюдать при отдыхе на водоемах. Напомним, с начала сезона в Удмуртии утонули уже 13 человек.

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