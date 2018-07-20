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Тепло и солнечно: погода в Поморье в ближайшую неделю
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Тепло и солнечно: погода в Поморье в ближайшую неделю 

29.ru 2 часа назад
По данным синоптиков Северного УГМС, в выходные в Архангельской области будет тепло и солнечно. Осадки могут прийти только на западе и юго-западе региона — туда идут грозы и усиление ветра.
На этой неделе температура поднимется до +30̊ днем. Ночью от 13 до 18 градусов тепла. На следующей неделе теплая погода сохранится
— На следующей неделе сохранится теплая погода. Осадки маловероятны. В ночные часы ожидается от 15 до 20° тепла. И днем от 25 до 30° тепла, — рассказала начальник отдела метеопрогнозов Северного УГМС Людмила Цыплакова.
По прогнозу синоптиков, в августе температура будет чуть выше нормы — +12.. +17̊ тепла. Прохладно будет на западе региона — пройдут небольшие дожди.
Время в такую жару впору провести на море, чем и занимаются северодвинцы и архангелогородцы. Но если виды северных медуз и камбалы приелись, хочется экзотики, а до отпуска еще далеко — можете посмотреть наше видео.
Аномально теплая погода пришла на север России из-за Скандинавского антициклона. Он растянулся от Кольского полуострова до западных границ Красноярского края. Температурный фон июля в Архангельской области превышает норму на 6̊. Из-за этого в регионе ввели противопожарный режим. До 6 августа запрещено посещение лесов и разведение костров в лесу и 50 метрах от него.
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