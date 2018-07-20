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Курянам рассказали, какая погода их ждет на выходных
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Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста

Курянам рассказали, какая погода их ждет на выходных 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Спасатели предупредили жителей Курска о непогоде в ближайшие дни.
В субботу, 21 июля, будет облачно с прояснениями. Ночью и днем умеренные дожди, в отдельных районах — ливни. Местами грозы, днем в отдельных районах град.
Температура воздуха ночью 15-20 градусов тепла, днем столбик термометра поднимется до + 26°С. Ветер переменных направлений, ночью 2-7 м/с, днём 5-10 м/с, при грозах местами порывы до 17 м/с.
В воскресенье, 22 июля, ожидается переменная облачность, временами дождь. Температура воздуха ночью +18°С, днем +25°С. Ветер юго-западный, 2 м/с.
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