Зонт убрать, из реки выбраться. Как воронежцам безопасно пережить грозовые выходные

В ближайшие два дня жителей региона ожидает непогода. В выходные погода порадует воронежцев жарой, но огорчит дождями и грозами. Может показаться, что удар молнии в человека — случай чрезвычайной редкости, однако в действительности такое происходит довольно часто. Например, в прошлые выходные в Ростовской области погибла беременная женщина, и еще пять человек пострадали. Воронежские спасатели просят жителей региона учитывать погодные условия и проявлять осторожность. А «Вести-Воронеж» подготовили для вас инструкцию, как не пострадать в грозу, и что делать, если она застала вас с лесу, в поле или посреди реки. Чем грозы запомнились жителям Воронежской области Происшествия в грозу в Воронежской области случаются почти ежегодно. Иногда дело заканчивается небольшими разрушениями, иногда — травмами или даже гибелью людей. Например, в 2013 году на улице Димитрова произошёл серьезный пожар — молния ударила в цистерну со сжиженным газом. А в 2016 году она попала в башенный кран на стройплощадке жилого комплекса в Воронеже и воспламенила кабину крановщика.

Но были и происшествия с более серьезными последствиями. В 2005 году грозы унесли сразу две жизни. Один из мужчин погиб в Хохольском районе, второй — в Воронеже. Он возвращался с работы и решил переждать дождь под деревом. До своего дома мужчина не дошел буквально 150 метров. Его тело нашли соседи. В 2006 году молния ударила в детский палаточный лагерь под Воронежем. У 16-летнего подростка от удара молнии остановилось сердце, еще несколько детей пострадали. Мальчика удалось спасти, а вот 19-летнего рыбака, рыбачившего в грозу под Борисоглебском — нет. Удар был такой силы, что на погибшем истлела одежда. В 2009 году под Воронежем, на пляже «Багратиони», от удара молнии погибла девочка, которую родители после начала грозы не успели вытащить из воды. Молния попала ребенку в голову, медики не смогли помочь. Последний зарегистрированный случай гибели людей от удара молнии в Воронежской области произошел 17 июля 2017 года. В Аннинском районе погиб рыбак. Мужчина удил рыбу, когда началась гроза, но решил не прерываться и не отходить от водоёма. Что делать, если гроза застала вас врасплох Спасатели рекомендуют следить за прогнозом погоды и учитывать указанные в них риски. Но если непогода все-таки застала вас врасплох, постарайтесь принять необходимые меры безопасности. Они довольно просты и не требуют никаких специальных знаний или подготовки. В городе Если в грозу вы оказались посреди города — это самый простой случай, вы всегда можете укрыться от непогоды в магазине, кинотеатре, торговом центре или другом помещении. На улице постарайтесь держаться подальше от деревьев, большим рекламных конструкций, линий электропередач и фонарных столбов — они с высокой вероятностью могут стать мишенью для молнии. Не прячьтесь под навесом остановок — часто они представляют собой конструкции из металла, являющегося хорошим проводником.

Если вы дома, закройте окна и двери, отключите электроприборы, не говорите по телефону и не топите печь, если живете в частном доме. В лесу Помните, что молния обычно бьет в самый высокий объект. Поэтому прятаться от грозы под высокими и, тем более, одиноко стоящими деревьями, бесполезно и даже опасно. Чаще всего молнии «выбирают» такие деревья, как дубы, сосны или тополя. Поэтому используйте для укрытия невысокие деревья других пород или кустарники. Разводить костры в грозу — запрещено! Дым имеет высокую теплопроводность, и это серьёзно повышает риск попадания молнии. В поле В поле или на любом другом открытом пространстве, где самым высоким объектом неизбежно окажетесь вы сами, постарайтесь найти низину, лечь в ней и так переждать грозу.

В воде Если гроза застала вас во время купания или с удочкой — немедленно выбирайтесь на берег и постарайтесь отойти подальше от водоёма. Вода — отличный проводник электричества, поэтому находиться в ней во время грозы крайне опасно. В пути Если непогода разыгралась, пока вы в пути, остановитесь, заройте окна, автомобиля, заглушите двигатель и опустите автомобильную антенну. От мотоцикла или велосипеда грозу стоит переждать поодаль. Идти или бежать — не стоит, движущиеся объекты чаще поражаются молнией, чем неподвижные. Что ещё нужно помнить Во время грозы не пользуйтесь телефоном, в автомобиле постарайтесь не прикасаться к его металлическим частям, не раскрывайте зонт — он может выступить в роли громоотвода, снимите металлические украшения и держитесь подальше от металлических заборов и линий электропередач.

При возникновении чрезвычайной ситуации звоните по телефонам 101 или 112. Алина Скобцева