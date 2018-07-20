На Москву надвигается гроза и град 

Главное управление МЧС по столице выпустило экстренное предупреждение о грозе, граде и усилении ветра вечером 20 июля. Аналогичная погода в Московском регионе ожидается и в ночь на 21 июля.
В сообщении отмечается, что порывы ветра могут достигать 12-17 метров в секунду. Жителям столицы и Подмосковья рекомендуют находиться подальше от щитов и шатких строений, а также не укрываться под деревьями. В МЧС напоминают, что во время грозы нельзя рыбачить и купаться. Автолюбителей просят парковать машины вдали от слабо укрепленных конструкций.