Ещё
На Москву надвигается гроза и град
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Москву надвигается гроза и град 

News.ru 23 минуты назад
Главное управление МЧС по столице выпустило экстренное предупреждение о грозе, граде и усилении ветра вечером 20 июля. Аналогичная погода в Московском регионе ожидается и в ночь на 21 июля.
В сообщении отмечается, что порывы ветра могут достигать 12-17 метров в секунду. Жителям столицы и Подмосковья рекомендуют находиться подальше от щитов и шатких строений, а также не укрываться под деревьями. В МЧС напоминают, что во время грозы нельзя рыбачить и купаться. Автолюбителей просят парковать машины вдали от слабо укрепленных конструкций.
News.ru: последние новости
В России выпал снег В Москву вернется жара до 27 градусов На Москву обрушилась треть нормы осадков
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликована запись пытки в российской колонии360
Оружие «Судного дня» уничтожило советский авианосец25
На Украине раскопали могилу ведьмы28
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России328
Тест: Азовское море или Черное?8
Видео
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Меркель порадовалась за Путина и Трампа
Европа В мире
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
03:21
Садовник напал на дом Лысейко и попался
Происшествия
01:04
Олененок чуть не разнес техцентр в Москве
Происшествия Новости Москвы
01:02
Пока вы спали: У россиян предложили занять денег
Общество
00:59
Бузова выложила откровенные фото и обставила сестру
Шоу-бизнес
03:21
Названы подозреваемые в госизмене в «Роскосмосе»
Происшествия
00:25
В России выпал снег
Погода Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение