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В Краснодаре к ликвидации подтоплений готова водооткачивающая техника
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В Краснодаре к ликвидации подтоплений готова водооткачивающая техника 

АиФ — Юг 1 час назад
Фото: АиФ – Юг
В случае необходимости заявки от жителе города будут выполнять 10 вакуумных машин.
«Пока в городскую единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) 20 июля завяки о подтоплениях на улицах не поступали. Заблаговременно техника была направлена в разные части города, в том числе — на ул. Московскую, ул. Уральскую, ул. им. Вишняковой и ряд других. В настоящее время движени общественного и автомобильного транспорта обеспечивается по всему городу. Если понадобится, число водооткачивающей техники может быть увеличено», — рассказал старший оперативный дежурный ЕДДС Сергей Копылов.
«В Краснодаре также к чрезвычанйм погодным явлениям готовы ремонтно-восстановительные бригады на объектах электроэнергетики, дежурят специалисты ресурсоснабжающих организаций», — сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
Администарци города напоминает, что номер телефона ЕДДС — 214-33-36. Можно также звонить в «112» (набор по городскому и мобильному телефонам).
Напомним, по прогнозам Краснодарского гидрометцентра, до конца суток 20 июля и в течение 21 и 22 июля в Краснодаре ожидается сильный дождь, ливень с грозой, градом, шквалистым усилением ветра до 25 м/с.
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