Движение трамваев остановилось в Красноармейском районе Волгограда на час

Из-за угрозы возможного скопления воды на путях на час было приостановлено движение на трамвайном маршруте №11 в Красноармейском районе Волгограда . Напомним, утром 20 июля в городе пошел сильный дождь — выпало 13 миллиметров осадков, что составляет 30% от месячной нормы.

Как сообщает пресс-служба мэрии, проверить состояние трамвайного полотна выехала бригада МУП «Метроэлектротранс». Примерно через час, как только специалисты убедились в безопасности движения, транспорт вернулся на линию. На время проведения контрольных мероприятий для пассажиров от остановки «Кинотеатр „Юбилейный“ до » АО «Каустик» на маршрут был выведен дополнительный общественный транспорт, автобусы ездили с интервалом 10 минут.

Отметим, по прогнозам синоптиков дожди могут идти 20 июля весь день.