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Движение трамваев остановилось в Красноармейском районе Волгограда на час
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Движение трамваев остановилось в Красноармейском районе Волгограда на час 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Из-за угрозы возможного скопления воды на путях на час было приостановлено движение на трамвайном маршруте №11 в Красноармейском районе Волгограда. Напомним, утром 20 июля в городе пошел сильный дождь — выпало 13 миллиметров осадков, что составляет 30% от месячной нормы.
Как сообщает пресс-служба мэрии, проверить состояние трамвайного полотна выехала бригада МУП «Метроэлектротранс». Примерно через час, как только специалисты убедились в безопасности движения, транспорт вернулся на линию. На время проведения контрольных мероприятий для пассажиров от остановки «Кинотеатр „Юбилейный“ до »АО «Каустик» на маршрут был выведен дополнительный общественный транспорт, автобусы ездили с интервалом 10 минут.
Отметим, по прогнозам синоптиков дожди могут идти 20 июля весь день.
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