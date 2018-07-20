«Желтый» уровень опасности погоды продлен на 21 июля из-за обильных дождей и гроз на территории столичного региона

Температура воздуха в этот день составит 25-27 градусов по Цельсию.

Синоптики продлили «желтый» уровень опасности погодных условий на территории столичного региона и на субботу, 21 июля. В Москве и области ожидаются сильный ветер и дожди, сопровождаемые грозами.

— Степень интенсивности опасных явлений: «желтый» — погода потенциально опасна, — сообщили в пресс-службе Гидрометцентра России.

Ожидается, что температура воздуха в этот день составит 25-27 градусов по Цельсию. Местами пройдет сильный дождь. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. Его порывы также могут усиливаться до 17 метров в секунду.

Ранее синоптики из-за непогоды объявили «желтый» уровень опасности погоды на 20 июля (по теме…).