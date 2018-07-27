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В Европе установилась аномальная жара
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В Европе установилась аномальная жара 

Клопс.Ru 1 час назад
Фото: Клопс.Ru
На этой неделе в ряде стран юга Европы установилась аномальная жара, температура воздуха достигла отметки в 44 градуса по Цельсию. Об этом сообщает «Би-Би-Си».
Некоторые страны выпустили официальное предостережение об аномальной жаре. Людей призывают не выходить по возможности на улицу в дневные часы и пить больше воды.
В Италии температура воздуха превысила норму на 10 градусов. Это вызвало лесные пожары, а в некоторых регионах есть опасность засухи. В среду на Сардинии ртутный столбик поднялся до отметки в 44 градуса, на Сицилии он достиг 42 градусов. В четверг в окрестностях Рима было зарегистрировано 43 градуса тепла.
Два человека скончались в Румынии и Польше от жары. С тепловыми и солнечными ударами десятки по всей Европе в больницы были доставлены десятки человек. Столбики термометра в Норвегии и Финляндии уже поднялись до рекордных 33 градусов Цельсия.
В Албании температура достигла 40-градусной отметки, что спровоцировало десятки лесных пожаров. Государство обратилось в ЕС за экстренной помощью, чтобы предотвратить распространение огня на столицу Тирану.
По данным европейского метеоцентра Meteoalarm, жара продержится ещё несколько дней в центральной Европе и на Балканах. Эксперты Объединённого исследовательского центра Европейской комиссии предупреждают, что если не будут предприниматься меры по борьбе с климатическими изменениями, экстремальная погода на европейском континенте может ежегодно уносить жизни 152 тыс. человек к концу столетия.
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