В Европе установилась аномальная жара

На этой неделе в ряде стран юга Европы установилась аномальная жара, температура воздуха достигла отметки в 44 градуса по Цельсию. Об этом сообщает «Би-Би-Си».

Некоторые страны выпустили официальное предостережение об аномальной жаре. Людей призывают не выходить по возможности на улицу в дневные часы и пить больше воды.

Италии температура воздуха превысила норму на 10 градусов. Это вызвало лесные пожары, а в некоторых регионах есть опасность засухи. В среду на Сардинии ртутный столбик поднялся до отметки в 44 градуса, на Сицилии он достиг 42 градусов. В четверг в окрестностях Рима было зарегистрировано 43 градуса тепла.

Два человека скончались в Румынии Польше от жары. С тепловыми и солнечными ударами десятки по всей Европе в больницы были доставлены десятки человек. Столбики термометра в Норвегии Финляндии уже поднялись до рекордных 33 градусов Цельсия.

Албании температура достигла 40-градусной отметки, что спровоцировало десятки лесных пожаров. Государство обратилось в ЕС за экстренной помощью, чтобы предотвратить распространение огня на столицу Тирану