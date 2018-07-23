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Теплая и дождливая погода ожидает москвичей 23 июля
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Теплая и дождливая погода ожидает москвичей 23 июля 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Воздух прогреется до 23-25 градусов.
Москвичей и гостей столицы ожидают небольшие дожди в понедельник, 23 июля. Температура воздуха составит около 25 градусов Цельсия.
По информации Гидрометцентра России, в понедельник будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь. Воздух прогреется до 23-25 градусов. В течение дня будет дуть восточный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду.
Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба.
Ранее синоптики обещали, что дожди на территории столичного региона сменит 30-градусная жара (подробнее…).
Вечерняя Москва: последние новости
Тепловой удар: В Японии за день 13 человек погибли из-за жары Народный календарь. 23 июля. День Антония Афинский Акрополь временно недоступен для туристов
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