Теплая и дождливая погода ожидает москвичей 23 июля

Воздух прогреется до 23-25 градусов.

Москвичей и гостей столицы ожидают небольшие дожди в понедельник, 23 июля. Температура воздуха составит около 25 градусов Цельсия.

По информации Гидрометцентра России, в понедельник будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь. Воздух прогреется до 23-25 градусов. В течение дня будет дуть восточный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба.

Ранее синоптики обещали, что дожди на территории столичного региона сменит 30-градусная жара (подробнее…).