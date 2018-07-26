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Небольшие дожди и до 30 градусов жары ожидают москвичей 26 июля
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Небольшие дожди и до 30 градусов жары ожидают москвичей 26 июля 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Предстоящим днем столичный регион будет находиться на юго-западной периферии антициклона.
Согласно обещаниям синоптиков, в четверг, 26 июля, ожидается переменная облачность. Местами в столичном регионе пройдет кратковременный дождь. Температура воздуха составит около 30 градусов по Цельсию.
— Предстоящим днем столичный регион будет находиться на юго-западной периферии антициклона, вблизи атмосферного фронта. При переменной облачности местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха в Москве будет колебаться от 28 до 30 градусов, по области от 25 до 30 градусов, — сообщили в пресс-службе портала «Метеоновости».
В течение дня будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба, а относительная влажность воздуха — около 60 процентов.
Ранее синоптики предупреждали, что с 26 июля москвичей и гостей столицы ожидает почти 30-градусная жара (подробнее…). Специалисты также отмечают, что конец июля порадует горожан умеренно жаркой погодой (далее…).
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