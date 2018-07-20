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В Гидрометцентре назвали регионы России, где летом выпадет снег
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В Гидрометцентре назвали регионы России, где летом выпадет снег 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Ранее в Сети появилось видео выпавшего снега в Норильске. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, в каких еще регионах летом ожидать снегопада.
Вторжение на Таймырский полуостров арктических воздушных масс, стало причиной значительного похолодания на севере Сибирского федерального округа, рассказал «Звезде» Роман Вильфанд.
«В ближайшие два, три дня на Таймыре выпадет мокрый снег, а температура по прогнозам будет доходить до — 2 градусов».
Но при такой температуре временного снежного покрова ожидать не стоит, он будет таять, попадая на землю, поясняют в Гидрометцентре.
Между тем специалисты считают, что это необычное явление в данном регионе для середины июля и случается раз в 8-10 лет.
«Снежные заряды будут наблюдаться на островах, которые расположены в южных акваториях Северного Ледовитого океана, но такая ситуация продлится несколько дней, а затем опять наступит лето, пусть северное, но лето» — уточнил Роман Вильфанд.
Напомним, что ранее сообщалось о том, как жители Норильска в июле ощутили первые признаки приближения зимы. В социальных сетях появилось видео выпавшего в городе снега.
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