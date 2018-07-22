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Код «оранжевый»: в Китае готовятся к приходу тайфуна «Ампил»
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В Шанхае эвакуировали почти 200 тысяч человек из-за приближения тайфуна 

РИА Новости 22 июля 2018
Фото: © РИА Новости / Илья Питалев
Власти города Шанхай на востоке Китая эвакуировали в безопасные места 192,7 тысячи человек в связи с приближающимся к побережью КНР тайфуном "Ампил", сообщило правительства мегаполиса.
Ранее власти ввели повышенный уровень метеорологической опасности. По прогнозам метеорологов, десятый в этом году тайфун обрушится на Шанхай и побережье провинции Чжэцзян в воскресенье около полудня (7.00 мск). По состоянию на 5.00 по местному времени (00.00 мск) тайфун находился в 145 километрах от побережья Шанхая, он перемещается в северо-западном направлении со скоростью около 25 километров в час. Ожидается, что когда "Ампил" достигнет побережья, его скорость увеличится до 90 километров в час.
Власти провинции Чжэцзян также провели эвакуацию, однако она стала не такой масштабной, в безопасные места перемещены 38 тысяч человек. Тайфун в большей степени затронет остров Чжоушань, а не материковые районы провинции.
Свыше 28 тысяч судов, включая 22,9 тысячи рыболовецких лодок, находившихся в прибрежных районах, вернулись к берегу, выход в море в ближайшие два дня не рекомендуется. Закрыты строительные площадки, туристические объекты, развлекательные парки, выходы на набережные и пляжи. Отменены или отложены запланированные на воскресенье крупные спортивные мероприятия на открытом воздухе.
Аварийные службы находятся в полной готовности, чтобы не допустить жертв и крупного ущерба от стихии.
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