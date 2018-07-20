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Летний день у берега реки на юго-западе Китая
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Летний день у берега реки на юго-западе Китая 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Лючжоу /Гуанси/, 19 июля /Синьхуа/ — В городе Лючжоу /Гуанси-Чжуанский АР, Юго-Западный Китай/ температура воздуха за последние дни неоднократно поднималась выше 37 градусов Цельсия. Неудивительно, что река Люцзян стала излюбленным местом отдыха для уставших от жары горожан! Фотографии Синьхуа/Ли Ханьчи
Лючжоу /Гуанси/, 19 июля /Синьхуа/ — В городе Лючжоу /Гуанси-Чжуанский АР, Юго-Западный Китай/ температура воздуха за последние дни неоднократно поднималась выше 37 градусов Цельсия. Неудивительно, что река Люцзян стала излюбленным местом отдыха для уставших от жары горожан! Фотографии Синьхуа/Ли Ханьчи
Лючжоу /Гуанси/, 19 июля /Синьхуа/ — В городе Лючжоу /Гуанси-Чжуанский АР, Юго-Западный Китай/ температура воздуха за последние дни неоднократно поднималась выше 37 градусов Цельсия. Неудивительно, что река Люцзян стала излюбленным местом отдыха для уставших от жары горожан! Фотографии Синьхуа/Ли Ханьчи
Лючжоу /Гуанси/, 19 июля /Синьхуа/ — В городе Лючжоу /Гуанси-Чжуанский АР, Юго-Западный Китай/ температура воздуха за последние дни неоднократно поднималась выше 37 градусов Цельсия. Неудивительно, что река Люцзян стала излюбленным местом отдыха для уставших от жары горожан! Фотографии Синьхуа/Ли Ханьчи
Лючжоу /Гуанси/, 19 июля /Синьхуа/ — В городе Лючжоу /Гуанси-Чжуанский АР, Юго-Западный Китай/ температура воздуха за последние дни неоднократно поднималась выше 37 градусов Цельсия. Неудивительно, что река Люцзян стала излюбленным местом отдыха для уставших от жары горожан! Фотографии Синьхуа/Ли Ханьчи
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