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В казанском воздухе превышена концентрация вредных веществ
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В казанском воздухе превышена концентрация вредных веществ 

Казанский Портал 1 час назад
В Казани зафиксировали превышение концентрации вредных веществ в воздухе. Речь о формальдегиде.
Концентрация вещества в районе дома №183 по улице Декабристов составила 0,085 мг/куб.м при норме 0,05 мг/куб.м. Превышение зафиксировали ночью 19 июля.
По данным из открытых источников, формальдегид в воздухе вреден для слизистых и кожных покровов. Он вызывает раздражение, зуд и сыпь. Другие распространенные признаки отравления формальдегидом — вялость, частые головные боли и трудности со сном. Формальдегид внесен в список канцерогенов. Поэтому постоянный контакт с этим веществом резко повышает вероятность заболевания раком.
Недавно в Казани измерили уровень шума в районах. Оказалось, что везде слишком громко. Самая тяжелая ситуация в Советском районе.
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