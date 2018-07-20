В казанском воздухе превышена концентрация вредных веществ

Казани зафиксировали превышение концентрации вредных веществ в воздухе. Речь о формальдегиде.

Концентрация вещества в районе дома №183 по улице Декабристов составила 0,085 мг/куб.м при норме 0,05 мг/куб.м. Превышение зафиксировали ночью 19 июля.

По данным из открытых источников, формальдегид в воздухе вреден для слизистых и кожных покровов. Он вызывает раздражение, зуд и сыпь. Другие распространенные признаки отравления формальдегидом — вялость, частые головные боли и трудности со сном. Формальдегид внесен в список канцерогенов. Поэтому постоянный контакт с этим веществом резко повышает вероятность заболевания раком.

Недавно в Казани измерили уровень шума в районах. Оказалось, что везде слишком громко. Самая тяжелая ситуация в Советском районе.

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