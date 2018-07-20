Ямальцы могут достать купальники и плавки. Вот только поплавать смогут не все

На территории автономного округа с 21 июля и до конца следующей недели установится жаркая и сухая погода.

Об этом корреспонденту ИА «Север-Пресс» рассказали в Ямало-Ненецком центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Днем столбик термометра повысится до отметок 32 — 34 градуса, в ночные часы столбик термометра опуститься до 11-16 градусов. При этом северо-западный ветер будет умеренным, местами с порывами до 10-12 метров в секунду. Осадков не ожидается, но синоптики предупреждают, что на западе региона возможны дожди.

Напомним, на Ямале официально открыли три пляжа в Муравленко , Ноябрьске и Тарко-Сале

Отметим, после 20 июля уже можно будет собирать морошку, а вот на богатый урожай грибов в этом году лучше не надеяться.