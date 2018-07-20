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Петербуржцы пожаловались на нехватку поливальных машин в городе
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Петербуржцы пожаловались на нехватку поливальных машин в городе 

АиФ Санкт-Петербург 15 минут назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Петербурге в жару не хватает поливальных машин, сообщает Neva.Today. На отсутствие специальной техники в городе пожаловались жители Северной столицы и депутат ЗакСа Алексей Цивилев.
Парламентарий составил запрос на имя вице-губернатора Петербурга Николая Бондаренко. Депутат в письменном виде попросил чиновника рассказать о работе поливальных машин в городе в условиях аномального жаркого июля.
По Правилам благоустройства, улицы должны поливать при температуре воздуха свыше 25ºС, однако петербуржцы заявляют об отсутствии машин в городе.
Особенно остро проблема стоит в Кировском и Петродворцовом районах. По предварительным данным, там работает по одной поливальной машине.
Напомним, жаркая погода в Северной столице сохраняется, несмотря на дожди. Согласно прогнозу, на выходных в городе немного похолодает: столбик термометра опустится до 23 ºС.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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