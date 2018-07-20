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Погода, не подведи: синоптики дали прогноз в Башкирии на выходные
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Погода, не подведи: синоптики дали прогноз в Башкирии на выходные 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Днем столбик термометра поднимется до отметки +26 градусов
Похоже, лето одумалось, и решило вернуться. Как обещают синоптики, после нескольких дней освежающей прохлады в Башкирию вернется теплая погода.
В субботу, 21 июля, по республике будет облачно. Но это не помешает солнцу временами выглядывать из-за туч и баловать природу крепкой дозой ультрафиолета. Способствовать тому будет восточный ветер скоростью 7-12 метров в секунду. Правда, без дождя тоже не обойдется: местами осадки ожидаются небольшие, по северу — умеренные, возможна гроза, которая будет сопровождаться порывистым ветром.
Ночью будет достаточно тепло — +14…+19 градусов, по северо-востоку чуть холоднее — до +10. Днем столбик термометра поднимется до отметки +21…+26 градусов, по югу воздух раскалится до + 30.
— Ночью и утром возможен туман, видимость понизится до 500 м, — предупредили в пресс-службе МЧС по Башкирии.
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