Погода, не подведи: синоптики дали прогноз в Башкирии на выходные

Днем столбик термометра поднимется до отметки +26 градусов

Похоже, лето одумалось, и решило вернуться. Как обещают синоптики, после нескольких дней освежающей прохлады в Башкирию вернется теплая погода.

В субботу, 21 июля, по республике будет облачно. Но это не помешает солнцу временами выглядывать из-за туч и баловать природу крепкой дозой ультрафиолета. Способствовать тому будет восточный ветер скоростью 7-12 метров в секунду. Правда, без дождя тоже не обойдется: местами осадки ожидаются небольшие, по северу — умеренные, возможна гроза, которая будет сопровождаться порывистым ветром.

Ночью будет достаточно тепло — +14…+19 градусов, по северо-востоку чуть холоднее — до +10. Днем столбик термометра поднимется до отметки +21…+26 градусов, по югу воздух раскалится до + 30.