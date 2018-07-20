Помочь утопающим: как спасти урожай после обильных дождей

В самый разгар дачного сезона в столицу пришли дожди, обрушившиеся в том числе и на огороды москвичей. О том, как спасти подтопленный урожай, «Вечерней Москве» рассказала автор книг по садоводству и огородничеству Октябрина Ганичкина

Насколько опасна для огорода погода:

Несмотря на обилие осадков, паниковать не стоит: до этого долго стояла жаркая сухая погода, и почве дождь пойдет только на пользу. Тем, кто выращивает только кустарники и деревья, беспокоиться и вовсе не придется — эти растения с удовольствием впитывают и усваивают практически всю влагу, а их плоды становятся сочнее. Но удостовериться в том, что урожай в безопасности, необходимо.

Как узнать, что урожай под угрозой:

Больше всего от влаги страдают те огородные культуры, которые растут непосредственно в земле — например, морковь и картошка. Для того, чтобы узнать о лишней влаге на грядке, нужно выкопать небольшую ямку на глубине около 20 сантиметров, взять из нее горсть земли и сжать в руке. Если грунт просто спрессовывается в комок, то можно перестать волноваться — влажность в пределах нормы. В случае, если из горсти потечет вода, следует задуматься о спасении урожая.

Методы спасения:

Самый простой способ избавиться от лишней влаги — прорыть дренажную систему. Это могут быть небольшие траншеи и канавки, по которым будет идти отвод лишней воды от ваших посевов. Кроме того, можно разрыхлить землю, чтобы влага испарялась. Также ваш урожай могут спасти обычные вилы: совершая проколы почвы между грядками, вы обеспечиваете воздухообмен и позволяете растениям восстановиться. Кстати, перед дождями не рекомендуется выпалывать сорняки: в период роста эти культуры активно впитывают влагу, спасая ваш урожай от затопления.

Что делать после:

После того, как вы предприняли все необходимые меры для спасения урожая, Долгие дожди вымывают из почвы питательные вещества и минералы, и их необходимо восстановить. Идеальным удобрением будет гумат калия — готовые смеси, адаптированные под разные огородные культуры, продаются во многих магазинах. Навозом удобрять не рекомендуется. Также можно подкормить корни растений и опрыскать их стимулятором роста. Если после потопа побледнели листья у огурцов, то необходимо подрезать ветки, чтобы дать возможность вырасти новым.