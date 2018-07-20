На Прикамье надвигается длительная засуха

Синоптики сообщают, что на Пермский край надвигается длительная жара без осадков.

«Возможно 19 и 20 июля стали последними дождливыми днями месяца. С субботы на территории Пермского края установится так называемый блокирующий антициклон. Он будет существовать достаточно долго. С высокой долей вероятности можно утверждать, что третья декада июля будет засушливой, малооблачной и почти безветренно», — говорит инженер ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов

Уже в выходные возможны лишь незначительные осадки на юге региона, а в Перми дождей не ожидается. Ветер если и будет, то восточный с порывами до 10 метров в секунду. В субботу и воскресенье в дневное время температура воздуха в дневное время будет подниматься до 20 — 25 градусов. В ночь с субботы ночная температура опустится до 16 — 19 градусов, в воскресенье — до 9 — 14 градусов выше ноля.

С понедельника жителей края ждёт заметное повышение температуры. По северу региона тепло установится со вторника, по югу — со среды. Температура поднимется до + 30 градусов и выше.

Эксперт утверждает, что июль в этом году очень сухой, пока в крае выпала лишь треть месячной нормы осадков.