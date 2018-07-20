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Минтруд предложил сделать двухдневной первую рабочую неделю в мае 2019 года
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Минтруд предложил сделать двухдневной первую рабочую неделю в мае 2019 года 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Минтруд РФ разработал проект постановления правительства о переносе выходных дней в 2019 году, согласно которому предусматривается два рабочих дня в первую неделю мая. Новогодние и рождественские каникулы продлятся 10 дней, следует из документа, который опубликован в пятницу на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
"Предлагается выходные дни 5 и 6 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, … перенести на 2 и 3 мая соответственно (четверг и пятница)", — говорится в пояснительной записке к постановлению.
Кроме того, предлагается перенести день отдыха с субботы 23 февраля на пятницу 10 мая. Таким образом, в 2019 году россияне будут отдыхать с 30 декабря 2018 г. по 8 января 2019 г. (новогодние и рождественские каникулы), с 23 по 24 февраля (выходные в честь Дня защитника Отечества, совпадающие с обычными выходными днями), с 8 по 10 марта (в честь Международного женского дня), с 1 по 5 мая (в честь Праздника весны и труда) и с 9 по 12 мая (в честь Дня Победы), 12 июня (День России) и со 2 по 4 ноября (в честь Дня народного единства).
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