Жители Норильска выкладывают в соцсети фото и видео с июльским снегом

У природы нет плохой погоды? Правда же? Видео: @ilgis1988?. Обязательно подпишись чтобы быть в курсе событий! Хочешь поделиться видео или фото? Присылай в Direct. Все публикуется анонимно (если не указано иное)! #Норильск #Талнах #Кайеркан #Дудинка #Norilsk #житьВнорильске

Публикация от Норильск . Жить В Норильске (@zhitvnorilske) 19 Июл 2018 в 11:53 PDT 20 июля, в Норильске выпал первый снег! Поздравляем!?☃. Обязательно подпишись чтобы быть в курсе событий! Хочешь поделиться видео или фото? Присылай в Direct. Все публикуется анонимно (если не указано иное)! #Норильск #Талнах #Кайеркан #Дудинка #Norilsk #житьВнорильске

Публикация от Норильск. Жить В Норильске (@zhitvnorilske) 19 Июл 2018 в 10:41 PDT?️Буквально вчера была тёплая погода, все жители города радовались солнцу и тёплой погоде, но сегодня лента новостей по соц.сетям пестрит падающим снегом, количество постов просто без границ!?️ Кто сегодня снял июльский снегопадище, ставьте ➕ в комментариях? Видео: @katerina.atli @8tonika8 @_s_severa @ap4u6aldo _ _ _ _ _ ❆Добавляй наш тег ↣#v_norilske ↤ в своих публикациях или просто отмечайте нас на фото. Лучшие попадают в ленту? ❆Новости и анонсы мероприятий в Норильске присылайте в Direct _ _ _ _ _ #летнийснег #снегопад #норильск #кайеркан #дудинка #талнах #оганер #norilsk #НПР Публикация от v_Norilske (@v_norilske) 19 Июл 2018 в 9:57 PDT Сегодня утром в Норильске выпал мокрый снег.

На данный момент он уже растаял. Синоптики обещают, что на выходных температура в городе поднимется примерно до + 20 °С.

Жители Норильска делятся в соцсетях фотографиями. При этом они рассматривают данное явление как нормальное. «Можно подумать что первый раз снег у нас в июле, для приезжих да удивительно, но Норильчан этим не удивишь», — написала одна из пользовательниц (Орфография и пунктуация сохранены — ФП).