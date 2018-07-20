Ямальцев ждет жаркая неделя

После прохладной и дождливой рабочей недели погода вновь налаживается. Синоптики советуют ямальцам отложить в сторону зонты и ветровки и вновь достать легкие вещи. Ведь уже с субботы, 21 июля, к нам вновь вернется антициклон, а значит и жаркая, сухая погода.

— С субботы ожидается повышение температуры: ночью 11-16 градусов выше нуля, днем — плюс 24-29 градусов, местами столбик термометра будет подниматься до плюс 32-34 градусов. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, — сообщили «Красному Северу» в Ямало-Ненецком центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Осадков не ожидается, но синоптики предупреждают, что на западе автономии возможны дожди. Такой прогноз дан на неделю вперед.