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Ямальцев ждет жаркая неделя
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Ямальцев ждет жаркая неделя 

Красный Север 30 минут назад
Фото: Красный Север
После прохладной и дождливой рабочей недели погода вновь налаживается. Синоптики советуют ямальцам отложить в сторону зонты и ветровки и вновь достать легкие вещи. Ведь уже с субботы, 21 июля, к нам вновь вернется антициклон, а значит и жаркая, сухая погода.
— С субботы ожидается повышение температуры: ночью 11-16 градусов выше нуля, днем — плюс 24-29 градусов, местами столбик термометра будет подниматься до плюс 32-34 градусов. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, — сообщили «Красному Северу» в Ямало-Ненецком центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Осадков не ожидается, но синоптики предупреждают, что на западе автономии возможны дожди. Такой прогноз дан на неделю вперед.
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