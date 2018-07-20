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В Москве продлён «жёлтый» уровень опасности
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В Москве на 21 июля продлён «жёлтый» уровень погодной опасности 

RT на русском 20 июля 2018
Фото: РИА Новости
Гидрометцентр России продлил на 21 июля «жёлтый» уровень погодной опасности в Московском регионе.
Об этом сообщается на сайте службы. Синоптики прогнозируют сильный ветер, дождь и грозу.
«Степень интенсивности опасных явлений: «жёлтый» — погода потенциально опасна», — уточнили в Гидрометцентре.
Ранее водителей предупредили о затруднениях движения транспорта из-за прогнозируемого дождя в Москве.
«Газета.Ru» сообщала, что в Москве в пятницу, 20 июля, ожидается до +26 °С. 11 июля URA.RU передавало, что спасатели предупредили о штормовом ветре на Урале.
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