С начала следующей недели в Татарстан вновь придет 30-градусная жара 

Погода на территории Татарстана пока неустойчивая. Так, сегодня в республике еще возможны осадки, на выходных дождя не будет, а с понедельника и вовсе наступит жаркая и сухая погода. Об этом заявил завкафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев. — Из-за высокой температуры и влажности, погода душная. А когда атмосфера находится в неустойчивом состоянии, теплый воздух стремительно идет наверх, возникают кучевые облака. Обстановка сложилась таким образом, что она способствует неустойчивому характеру погоды, в итоге осадки распределяются неравномерно. И во времени, и в пространстве — в одном месте они есть, а в другом нет, — рассказал Переведенцев. По его словам, пока на территории России бушует циклон, который может затронуть и Татарстан. — Он уже наделал дел на юге — залил Волгоград. Теперь он «попятился» в западном направлении. Поскольку влаги в нем много, основной удар он нанесет по центральной части России, так что еще скажет свое слово. Но нам достанутся только его отголоски, — заявил Переведенцев. В субботу же на смену циклону придет антициклон, осадки прекратятся. показатели столбика термометра должны поползти вверх. А с начала следующей недели дневные температуры повысятся до 30-градусной отметки.