Отдыхающий в Архипо-Осиповке попросили покинуть пляж из-за смерча 

Сотни отдыхающих на Кубани стали свидетелями рождения и распада смерча близ пляжа в Архипо-Осиповке. Спасатели уговаривали собравшихся покинуть берег во избежание травм, но большинство курортников и не подумало уходить — все снимали на видео опасное природное явление.
Воронка сформировалась в море около 10 часов утра 20 июля, после чего двинулась в сторону побережья, но застыла на удалении от пляжа, в районе горы Ежик.
Запутался в датах уже!) это сегодня, 20.07 #смерч мощно! #архипка #архипо-осиповка
Публикация от Russia, Krasnodar (@man436man) 20 Июл 2018 в 12:50 PDT Смерч просуществовал около 10 минут, а затем, к удовлетворению туристов, распался.
😨.. #архипка #архипоосиповка #смерч
Публикация от Архипо-Осиповка⛱ (@arkhipo_osipovka) 20 Июл 2018 в 1:06 PDT На протяжении последних нескольких дней балом в Краснодарском крае правит циклон Мадина — привычную летнюю жару в регионе сменили дожди с грозами и смерчи. Вечером 16 июля под Геленджиком как раз были замечены две воронки, позже МЧС предупредило о том, что 20-23 июля из-за ухудшения погоды возможно возникновение новых смерчей.