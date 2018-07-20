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Прощайте, дожди! В выходные на Ярославль нападёт 30-градусная жара
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Прощайте, дожди! В выходные на Ярославль нападёт 30-градусная жара 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
На пляжах Ярославля в жару собираются самые красивые девушки
Жара возвращается в Ярославль. Да ещё так удачно накануне выходных.
Планируйте, как их провести заранее, ведь синоптики прогнозируют, что уже утром субботы за окном будет +23, а к полудню разогреется до +28.
— Ожидается тёплая погода без осадков, — уточнили в мэрии Ярославля прогноз от Гидрометцентра.
При этом ночи будут уже не такими летними. Термометр будет опускаться до +13, но снова разогреваться в течение дня. Такая погода продержится с нами аж до четверга следующей недели. И лишь временами палящее солнце будет прятаться за облаками, а местами может пойти слабый летний дождь.
В жару лучшее время проходит на пляже. Ведь там собираются все красотки Ярославля. Мы уже подсмотрели их Instagram, и сделали подборку сексуальных красавиц для вас: смотреть тут.
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