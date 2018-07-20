Отряд спасателей направлен к месту фестиваля живой музыки в Туве из-за проливных дождей

КРАСНОЯРСК , 20 июля. / ТАСС /. Отряд спасателей направлен для обеспечения безопасности на площадке проходящего в Туве фестиваля живой музыки и веры «Устуу-Хурээ», где из-за проливных ливней затруднен проезд. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.

Ливневые дожди начались в Туве во вторник. По данным МЧС, в ближайшие дни ожидается улучшение погоды.

"В связи с обильными осадками на малых реках, в основном на западе республики, наблюдается повышение уровня малых рек. Возможны подмывы грунтовых дорог. Для обеспечения безопасности к месту фестиваля «Устуу-Хурээ» направлены шесть спасателей Тувинского поисково— спасательного отряда и одно плавсредство", — сказали в пресс-службе.

По данным службы ГО и ЧС Тувы, к месту фестиваля затруднен проезд из-за резкого подъема уровня воды в реке Чадан. 40 участникам фестиваля оказана помощь в переправе через реку.

Фестиваль «Устуу-Хурээ» проходит в Чадане в 19-й раз с 18 по 22 июля. Изначально в его основе лежала идея восстановления разрушенного храма Устуу-Хурээ. Он был восстановлен, в его возрождении принимали участие люди разных вероисповеданий — буддисты, христиане, мусульмане, шаманисты. Традиция проведения фестиваля сохранилась, гости на нем размещаются в палаточном городке.