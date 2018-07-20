В Волгограде объявили штормовое предупреждение из-за дождя

По сообщению мэрии, все муниципальные службы перешли на усиленный режим работы, особое внимание они уделяют состоянию ливневой канализации.

«В случае необходимости дорожно-коммунальные службы готовы оперативно приступить к устранению нештатных ситуаций», — добавляют в пресс-службе администрации города.

По данным волгоградского ЦГМС, в ближайший час и до конца суток в городе ожидаются сильный дождь, ливни, грозы, град, при грозе шквалистое усиление ветра до 15‒20 м/с.

Мэрия призывает горожан «проявить максимальную осторожность». Находясь на улице, не ходите вблизи поврежденных деревьев, шатких вывесок и рекламных конструкций. Волгоградцам также рекомендуют не оставлять без присмотра детей и отменить по возможности дальние поездки.