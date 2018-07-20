Природа бушует: В Башкирии выпал крупный град 

Если такие прилетят по голове, можно и чувств лишиться
Вчера, 19 июля, в Мелеузе местные жители стали свидетелями гнева стихии. Часть города накрыло крупным градом, размеры которого достигали двухрублевой монеты.
Ледяные осадки попортили насаждения и плодовые культуры, оставили вмятины на паре тройке автомобилей. О пострадавших людях данных не поступало.
МЧС республики объявляли в регионе штормовое предупреждение, сегодня погода тоже может принести несколько сюрпризов.
Сотрудники ведомства предупреждают жителей республики, что когда существует угроза опасных погодных условий, лучше отменить поездки и остаться дома.