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В Забайкалье предупредили о шторме
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В Забайкальском крае объявили штормовое предупреждение 

RT на русском 20 июля 2018
Фото: РИА Новости
В МЧС Забайкальского края заявили, что в регионе вновь объявлено штормовое предупреждение.
Об этом говорится на сайте ведомства.
«В Забайкальском крае объявлено экстренное предупреждение. Синоптики прогнозируют, что 21 июля и ночью 22 июля на территории Забайкальского края ожидаются очень сильные дожди», — указывается в заявлении.
Отмечается, что возможно подтопление низких участков местности и осложнение гидрологической обстановки.
Ранее стало известно, что в результате последствий разлива рек в Забайкальском крае число подтопленных населённых пунктов увеличилось до 23.
В мае газета «Аргументы неделi» передавала, что в Якутии ввели режим чрезвычайной ситуации из-за паводка.
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