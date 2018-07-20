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Кратковременные дожди пройдут в Нижнем Новгороде в выходные
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Кратковременные дожди пройдут в Нижнем Новгороде в выходные 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщает «Яндекс. Погода».
Воздух прогреется до +23.. +24 днем и +19.. +20 ночью в субботу, 21 июля. Скорость восточного ветра составит 4,8 м/с, влажность воздуха — 71%. В первой половине дня ожидаются осадки в виде небольшого дождя, атмосферное давление — 751 мм ртутного столба.
Столбики термометров поднимутся до +24 днем и +19 ночью в воскресенье, 22 июля. Порывы восточного ветра достигнут 5,1 м/с, влажность воздуха — 73%. Вечером и ночью вероятен небольшой дождь, атмосферное давление — 751 мм ртутного столба.
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