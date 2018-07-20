Кратковременные дожди пройдут в Нижнем Новгороде в выходные

Об этом сообщает «Яндекс. Погода».

Воздух прогреется до +23.. +24 днем и +19.. +20 ночью в субботу, 21 июля. Скорость восточного ветра составит 4,8 м/с, влажность воздуха — 71%. В первой половине дня ожидаются осадки в виде небольшого дождя, атмосферное давление — 751 мм ртутного столба.

Столбики термометров поднимутся до +24 днем и +19 ночью в воскресенье, 22 июля. Порывы восточного ветра достигнут 5,1 м/с, влажность воздуха — 73%. Вечером и ночью вероятен небольшой дождь, атмосферное давление — 751 мм ртутного столба.