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В Кондинском районе горит лес
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В Кондинском районе горит лес 

АиФ Югра 1 час назад
Фото: АиФ Югра
В Кондинском районе в Болчаровском участковом лесничестве горит лес на площади 14 га. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по ХМАО по состоянию на 6 утра 20 июля.
Горит хвойный лес. Вероятной причиной возгорания насаждений стала гроза. Очаг возгорания уже локализован. В тушении принимают участие 30 специалистов авиационной пожарной службы.
В Департаменте недропользования и природных ресурсов Югры отмечают, что с начала года по количеству природных пожаров лидирует Нижневартовское лесничество. Там ликвидировано 17 лесных пожаров на площади более 680 га. Советское и Юганское лесничества также в этом году сильно пострадали от пожаров.
Синоптики же в свою очередь обещают сухую и теплую погоду вплоть до конца следующей недели. В Югре 21 и 22 июля сохранится малооблачная погода без осадков. Ветер северо-восточный, умеренный. Температура воздуха ночью +6, +11 ºС, днем 21.07 +16, +21 ºС, 22.07 +22, +27 ºС.
Ханты-Мансийский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует 4-ый класс пожароопасности в ряде районов 21-22 июля: в Сытомино, Салыме, Нефтеюганске, Сургуте, Нижнесортымском, Казыме, Няксимволе, Шаиме, Нижневартовске. 5-ый класс пожароопасности ожидается: 20-22июля: в Ваховске, Ларьяке.
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