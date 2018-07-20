В Кондинском районе горит лес

В Кондинском районе в Болчаровском участковом лесничестве горит лес на площади 14 га. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по ХМАО по состоянию на 6 утра 20 июля.

Горит хвойный лес. Вероятной причиной возгорания насаждений стала гроза. Очаг возгорания уже локализован. В тушении принимают участие 30 специалистов авиационной пожарной службы.

В Департаменте недропользования и природных ресурсов Югры отмечают, что с начала года по количеству природных пожаров лидирует Нижневартовское лесничество. Там ликвидировано 17 лесных пожаров на площади более 680 га. Советское и Юганское лесничества также в этом году сильно пострадали от пожаров.

Синоптики же в свою очередь обещают сухую и теплую погоду вплоть до конца следующей недели. В Югре 21 и 22 июля сохранится малооблачная погода без осадков. Ветер северо-восточный, умеренный. Температура воздуха ночью +6, +11 ºС, днем 21.07 +16, +21 ºС, 22.07 +22, +27 ºС.