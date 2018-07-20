Прогноз погоды. Малоподвижный циклон вновь накроет город

В пятницу, 20 июля, утром тепло и слегка пасмурно, ветер после ночи немного успокоился, даже проглядывает солнце, но скоро небо затянут тучи — и пойдёт мелкий дождь. Если утром на термометрах было +20… +21°С, то днём температура повысится до +24… +26 °С. В течение дня дождь может набирать силу, возможны локальные грозы. Восточный ветер усилится до 6 м/с — и стихнет только к вечеру — нас ждут облачная с прояснениями погода и +22 °С. Но весь день будет влажным и душным.

Атмосферное давление в конце недели будет оставаться ниже нормы, 741-746 мм рт.ст.

Между прочим, сегодня Международный день шахмат. И ещё — Международный день Торта, посвящённый дружбе и миру между людьми, странами, народами. А по народному календарю сегодня Авдотья Сеногнойка, Фомин День. В народе примечали: если на Авдотью дожди, то продлятся они несколько недель — и сгноят всё неубранное до этого дня сено. К Фоме начинают созревать ранние яблоки.

В субботу, 21 июля, нас ждёт переменная облачность, сообщает Погода. НН.ру. Утром столбики термометров покажут +20… +22 °С, затем температура повысится до +24… 25 °С. Днём возможны локальные дожди и кратковременные грозы. Ветер в течение дня сохранится восточный, довольно сильный — 5-6 м/с. А вечером всё также тепло: +21… +24 °С, небо немного прояснится.

21 июля — значимый для церкви день: Православный мир почитает икону Казанской Божьей Матери — во многих населённых пунктах это престольный праздник. Народ примечал, что на летнюю Казанскую часто бывали дожди с грозами.

В воскресенье, 22 июля, утро будет жизнерадостное, солнечное, с температурой +19… +21 °С. Преимущественно ясная погода продержится только первую половину дня, затем ветер усилится, облака начнут завоёвывать небо и принесут кратковременные ливни.

Днём термометры покажут +24… +25 °С. Вечером +22 °С и облачно.