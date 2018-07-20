Большая баня: Москву смоет ливнем и накроет туманом

Все выходные и предстоящую неделю погода в Москве будет капать на мозг и действовать на нервы. Синоптики прогнозируют сильные, но короткие дожди с грозами, а также превышающие климатические нормы температурные показатели. Жара на фоне влажности будет переноситься еще тяжелее, предупредили метеорологи.

В пятницу, 20 июля, погода в Москве будет неустойчивой и жаркой: дневная температура ожидается в пределах +25…+27°С. Об этом Сильный ливень, прошедший в столице минувшей ночью, задаст тон ближайшим семи дням.погода в Москве будет неустойчивой и жаркой: дневная температура ожидается в пределах +25…+27°С. Об этом «Газете.Ru» рассказали в центре «Фобос». Ко второй половине дня в столицу нагрянут грозовые дожди — всего же к выходным в Москве выпадет до 40% от месячной нормы осадков.

Ночь с пятницы на субботу пройдет в тумане — и нет, дело не в числе посещенных за вечер увеселительных заведений.

Температура в темное время суток составит +18…+20°С, осадков не ожидается. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с, при грозе порывистый. Атмосферный фон низкий, 738 мм рт. ст.

В субботу, 21 июля, москвичи ощутят на себе «балтийский синдром»: когда повышенная влажность сохраняется на фоне высокой температуры. Жара в такой ситуации будет казаться сильнее, чем на самом деле. А на самом деле днем будет +26…+28°С, ночью +19…+21°С. Влажность же обеспечат кратковременные дожди и грозы. Ветер восточный, 4-9 м/с. Атмосферное давление немного поднимется, но все равно останется ниже нормального: 741 мм рт. ст.

Надеемся, что к вечеру все дожди пройдут и можно будет прогуляться по непривычно пустым после чемпионата мира столичным улицам. Сворачивайте в сторону парка «Зарядье», где в рамках Московского урбанистического форума проходит фестиваль «Связывая поколения». В 20:30 там начнется показ ленты «Пять сезонов. Сады Пита Удольфа» об известном датском ландшафтном дизайнере, по проекту которого созданы сады и парки по всему миру — от Нью-Йорка до Роттердама . Вход бесплатный, требуется регистрация.

Аналогичная погода сохранится и в воскресенье. Днем 22 июля столбики термометров поднимутся до +27…+29°С — и это при июльской норме в +23°С. В течение дня ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ночью синоптики прогнозируют +18…+20°С. Ветер восточный, 4-9 м/с. Атмосферное давление 740 мм рт. ст.

В свободные от осадков часы советуем заглянуть на ВДНХ, где недавно закончилась основная часть ремонта, и посмотреть на обновленные аллеи и отреставрированные фонтаны. А в 14:00 в «Зеленом театре. Сцене на воде» можно бесплатно послушать именитый духовой оркестр из Барселоны — Always drinking marching Band. «Всегда пьющие и шагающие» музыканты сыграли более тысячи концертов по всему миру с 1997 года — и вот, наконец, добрались до России

Кроме того, в эти дни на территории Выставки проходит театральный фестиваль «Вдохновение». В прошлом году в рамках фестиваля часть Останкинского парка превратилась в зачарованный лес с летающими рыбками и гигантскими грибами. В этот раз мероприятия сосредоточатся на Центральной аллее. В нескольких залах москвичи могут почувствовать себя актерами и попробовать себя в разных ролях, например, Гамлета, наблюдающего за жизнью города. В так называемом Карманном театре посетителям предложат изучить содержимое своих карманов и придумать с этими предметами мини-спектакль.

С началом рабочей недели в Москве сохранится влажная и жаркая погода.

Дневная температура составит +25…+27°С, после полудня и вечером пройдут дожди с грозами. Алло, небесная канцелярия, мы же просили 400 капель, а тут 400 тысяч!

Ночью осадков не ожидается, термометры покажут +18…+20°С. Ветер северо-восточный, днем 2-7 м/с, ночью усилится до 5-10 м/с. Атмосферный фон снова низкий — 739 мм рт. ст.

Во вторник, 24 июля, в столице сохранится неустойчивый характер погоды, который метеорологи поэтично назвали «мозаичной структурностью осадков». Переводим: сухие периоды будут сменяться скоротечными, не экстремальными, но интенсивными дождями. Днем ожидается +23…+28°С, ночью +17…+22°С. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Атмосферное давление — 741 мм рт. ст.

Укрыться от дождей предлагаем в кинозале. Например, в сети кинотеатров «Москино» бесплатно покажут фильмы, претендующие на приз мэра «За создание образа Москвы в киноискусстве». В 19:00 в кинотеатре «Молодежный» начнется показ «Чистого искусства» режиссера Рената Давлетьярова — вход в порядке живой очереди. Еще одну ленту — «Юность» Валерия Тодоровского — покажут кинотеатре «Большой» в 20:30. На этот фильм нужно предварительно зарегистрироваться.

25 июля, в среду, немного похолодает, но только по меркам выходных: +21…+26°С днем и +16…+20°С ночью. В столице облачно с прояснениями, небольшие дожди. Ветер восточный, 3-8 м/с, атмосферное давление подскочит до 748 мм рт. ст.

Ближе к вечеру направляйтесь в сад «Эрмитаж» — там пройдет фестиваль «БеспринцЫпные чтения», на котором известные актеры театра и кино будут читать актуальную российскую прозу. Так, с 19:00 до 22:00 пройдут чтения с участием актеров Екатерины Шпицы, Максима Матвеева Константина Хабенского . Вход свободный — а если земля успеет просохнуть, то и на травке можно будет поваляться.

В четверг, 26 июля, в послеполуденное время местами ожидаются дожди и грозы, которые пролетят так же быстро, как два месяца лета. Днем будет +23…+26°С, ночью +17…+21°С.

Ветер восточный, 3-8 м/с, атмосферный фон высокий, 750 мм рт. ст.

К пятнице, 27 июля, Москву атакует очередная волна жары. Днем синоптики прогнозируют +24…+29°С: напоминаем, если в помещении есть кондиционер, то температура на нем не должна быть ниже +23°С. Ночью ожидается +18…+23°С. Разумеется, без кратковременного дождя и грозы в течение суток никуда. Ветер восточный, 4-9 м/с. Атмосферное давление подскочит вслед за столбиком термометра и составит 753 мм рт. ст., что выше нормы.