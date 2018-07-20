В Алтайском крае опубликован прогноз ЧС с 20 по 26 июля

Жителей региона ждет прохладная, дождливая погода со средней температурой воздуха +14… +22˚С и осадками во все дни периода.

Рубцовске, По данным МЧС, в Барнауле Бийске и Первомайском районе сохраняется высокая вероятность возникновения техногенных пожаров. Лесные пожары также возможны в течение всего периода.

Из-за дождя растет вероятность ДТП на трассах P-256 «Чуйский тракт», К-06 Бийск — Белокуриха , А-322 (Барнаул — Рубцовск), К-02 Павловск — Камень-на-Оби — граница Новосибирской области , а также на дорогах Тальменского, Первомайского, Алейского, Рубцовского районов. Риск ДТП увеличивается также из-за дорожного ремонта и большого числа мото— и велотранспорта.

Возможны происшествия на водных объектах, в сфере ЖКХ, есть риск осложнения санитарно-эпидемиологической обстановки.