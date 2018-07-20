Ещё
В Алтайском крае опубликован прогноз ЧС с 20 по 26 июля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Алтайском крае опубликован прогноз ЧС с 20 по 26 июля 

АиФ — Алтай 2 часа назад
Фото: АиФ - Алтай
Жителей региона ждет прохладная, дождливая погода со средней температурой воздуха +14… +22˚С и осадками во все дни периода.
По данным МЧС, в Барнауле, Рубцовске, Бийске и Первомайском районе сохраняется высокая вероятность возникновения техногенных пожаров. Лесные пожары также возможны в течение всего периода.
Из-за дождя растет вероятность ДТП на трассах P-256 «Чуйский тракт», К-06 Бийск — Белокуриха, А-322 (Барнаул — Рубцовск), К-02 Павловск — Камень-на-Оби — граница Новосибирской области, а также на дорогах Тальменского, Первомайского, Алейского, Рубцовского районов. Риск ДТП увеличивается также из-за дорожного ремонта и большого числа мото— и велотранспорта.
Возможны происшествия на водных объектах, в сфере ЖКХ, есть риск осложнения санитарно-эпидемиологической обстановки.
АиФ — Алтай: последние новости
Город «белой невесты». Что увидела жительница Барнаула в Геленджике Похолодание и порывистый ветер прогнозируют в Алтайском крае Почти 800 паспортов выдали осужденным в алтайских учреждениях УФСИН
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умерла жена Высоцкого16
Путин предложил референдум в Донбассе891
Караченцова попросили забрать жену из психушки13
Поклонники бьют тревогу из-за онкобольного Юдашкина1
Украина нашла способ остановить «Северный поток-2»69
Видео
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
05:24
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:12
В отеле мороженое продают за 1500 долларов
Общество
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
05:19
Падение акробатки в огонь попало на видео
Происшествия
03:27
Караченцова попросили забрать жену из психушки
Шоу-бизнес
25:25
Когда доллар будет по 70
Экономика Статьи
02:04
Украина нашла способ остановить «Северный поток-2»
Экономика Конфликты
07:01
Путин объявил об изменении внешней политики России
Политика Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение