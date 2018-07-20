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Облачно и дождливо: какая погода будет в Ростове на выходных
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Облачно и дождливо: какая погода будет в Ростове на выходных 

161.ru 37 минут назад
Фото: 161.ru
В воскресенье ростовчан ждет дождь
Жителям донской столицы рано прятать зонтики. Сегодня и на выходных в городе продолжат идти дожди. Об этом сообщают синоптики. — В пятницу, 20 июля, воздух прогреется до +27 градусов. Ожидается небольшой дождь. Ночью столбик термометра опустится до +21 градуса. Ветер западный 3,9 метра в секунду, — информирует сайт «Яндекс. Погода». В субботу станет жарче — днем температура воздуха будет +29 градусов. В этот день дождей не предвидится, будет облачно с прояснениями. Зато усилится ветер — до 4,4 метра в секунду. — А вот в воскресенье погода едва будет отличаться от пятничной. Также днем ожидается дождь. Воздух прогреется до +28 градусов, а ночью — до +22. Ветер юго-западный 3,3 метра в секунду, — обещают синоптики.
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