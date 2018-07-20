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Синоптики: Южный циклон задержался на Орловщине
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Синоптики: Южный циклон задержался на Орловщине 

РИА 57 36 минут назад
Фото: РИА 57
В ближайшие дни Орловская область по-прежнему будут находиться под влиянием циклона с юга. Ожидается теплая погода с дождями различной интенсивности, в отдельных районах с грозами.
Сегодня, 20 июля, в регионе сохранится облачная с прояснениями погода. Ночью местами прошли небольшие дожди. Днем временами также дожди, в отдельных районах небольшие, местами прогремят грозы. Ветер южной четверти 4-9 м/с, при грозе порывы будут достигать 13-18 м/с.
Температура воздуха ночью составила +15°С.. +20°С. Днем столбики термометров покажут +24°С.. +29°С.
Сообщение Синоптики: Южный циклон задержался на Орловщине появились сначала на РИА 57.
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