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Тепло и почти без осадков: рассказываем о погоде в Перми на конец недели
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Тепло и почти без осадков: рассказываем о погоде в Перми на конец недели 

59.ru 2 часа назад
Фото: 59.ru
В выходные в Перми будет тепло, но не жарко
В пятницу, 20 июля, в Прикамье могут пройти небольшие дожди, но в субботу и воскресенье вероятность осадков снизится до нуля, а это значит, что выходные обещают быть сухими и теплыми.
По данным Meteoinfo.ru, весь уик-энд температура в Перми будет держаться на уровне +24⁰ С. В пятницу большую часть дня на небе будет облачно, возможны небольшие дожди. В субботу и воскресенье солнце будет выглядывать чаще, а осадки не прогнозируются. Ночная температура в столице края будет в пределах 12-14⁰ С.
Погода в других районах края будет похожей на ту, что установится в Перми. Температура — 23-25⁰ С, осадки возможны только в пятницу.
Несмотря на то, что погода остается по-летнему теплой, температура в конце недели все-таки станет ниже, чем в начале, когда столбики термометров доходили до +28-29⁰ С.
— Это связано с усилением антициклона над Полярным Уралом и притоком в наш регион более прохладного воздуха с севера Западной Сибири, — рассказали в ГИС-центре ПГНИУ. — Но сильно понижения температуры бояться не стоит, оно будет незначительным. К тому же, уже в начале следующей недели вновь может стать жарче.
О том, какой будет погода в конце июля вы можете узнать в долгосрочном прогнозе, который давали пермские метеорологи.
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