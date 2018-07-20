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Режим ЧС введен на территории двух сельсоветов Амурской области
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Режим ЧС введен на территории двух сельсоветов Амурской области 

Дальний Восток 2 часа назад
Фото: Дальний Восток
Режим повышенной готовности из-за паводковой ситуации введен на территории Новопетровского сельсовета Константиновского района и на территории поселка Архара Архаринского района Амурской области, сообщает в пятницу министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности региона.
«В связи со сложившейся обстановкой, режимы чрезвычайной ситуации введены на территории Новопетровского сельсовета Константиновского района, пгт Архара Архаринского района», — говорится в сообщении.
По словам главы Новопетровского сельсовета Ирины Гриценко, режим ЧС введен для того, чтобы была возможность провести работу по усилению дамбы в селах Новопетровка и Орловка. «Вчера работы были проведены на одной из улиц села Новопетровка, подрядчик завез около 110 машин грунта. Работы продолжаются на другой улице», — сказала Гриценко.
Ранее сообщалось, что режим повышенной готовности введен в Ивановском, Мазановском и Магдагачинском районах.
По прогнозу синоптиков, в Амурской области в пятницу местами слабые, умеренные кратковременные дожди с грозами. Ветер северо-восточный, 2 — 7 м/с, при грозе с усилением до 14 м/с. На выходные объявлено штормовое предупреждение. В регионе ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни с грозами, шквалистое усиление ветра до 24 м/с.
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