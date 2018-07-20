Ещё
Погода в Омске. 21-22 июля отдохнём от жары. Синоптики обещают похолодание
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Погода в Омске. 21-22 июля отдохнём от жары. Синоптики обещают похолодание 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
В пятницу мы строим планы на выходные. Поехать на дачу, сходить с друзьями в кино или просто поваляться на диване с книжкой? Традиционный прогноз «АиФ в Омске» поможет вам решить, чем лучше заняться в ближайшие субботу и воскресенье.
Итак, по данным омского гидрометцентра, 21 июля местами дождь, гроза. Ветер северный, северо-восточный 7-12 м/с, местами порывы до 18 м/с. Температура ночью +12…+17°С, при прояснении до +7°С, днём +18…+23°С.
22 июля местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днём местами порывы до 18 м/с. Температура ночью +6…+11°С, днём +17…+22°С.
Хорошего вам настроения и отличных выходных!
АиФ-Омск: последние новости
В Омске рабочая неделя начнётся с жаркой погоды На Омск надвигается гроза и сильный ветер Омскому депутату Шушубаеву дали 4 года 6 месяцев
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
Украина готовится к «возвращению» Донбасса88
Путин предложил Трампу референдум в Донбассе127
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ5
Рудова закрутила роман с 19-летним сыном миллиардера12
Видео
05:24
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
05:19
Падение акробатки в огонь попало на видео
Происшествия
07:01
Путин объявил об изменении внешней политики России
Политика Экономика
02:51
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона
Шоу-бизнес
09:11
Казаки просят отменить пенсии
Общество
00:42
Работу лазера «Пересвет» показали на видео
Армия Оружие
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
00:45
Почему британский «Челленджер 2» превращается в «огненный шар»
Оружие В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение