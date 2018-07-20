Погода в Омске. 21-22 июля отдохнём от жары. Синоптики обещают похолодание

В пятницу мы строим планы на выходные. Поехать на дачу, сходить с друзьями в кино или просто поваляться на диване с книжкой? Традиционный прогноз «АиФ в Омске» поможет вам решить, чем лучше заняться в ближайшие субботу и воскресенье.

Итак, по данным омского гидрометцентра, 21 июля местами дождь, гроза. Ветер северный, северо-восточный 7-12 м/с, местами порывы до 18 м/с. Температура ночью +12…+17°С, при прояснении до +7°С, днём +18…+23°С.

22 июля местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днём местами порывы до 18 м/с. Температура ночью +6…+11°С, днём +17…+22°С.

Хорошего вам настроения и отличных выходных!