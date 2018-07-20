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В кубинской Санта-Кларе десятки людей отравились пирожными
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В кубинской Санта-Кларе десятки людей отравились пирожными 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
На Кубе в городе Санта-Клара около 40 человек, в том числе, несколько детей, госпитализированы в результате отравления пирожными, приобретенными в одной из частных булочных. Состояние пострадавших серьезных опасений не вызывает.
По данным местных врачей, кондитерские изделия могли испортиться из-за неправильного хранения в условиях чрезвычайно жаркой погоды, передает ТАСС.
Июль и август — самые жаркие месяцы на Кубе. В некоторых районах страны в последние дни столбики термометров поднимались до отметки 37 градусов выше нуля.
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