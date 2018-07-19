Ещё
Жара с грозой ожидается в Оренбурге 20 июля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жара с грозой ожидается в Оренбурге 20 июля 

Газета.Ru 1 час назад
Сегодня, 19 июля, Главное управление МЧС России по Оренбургской области предупредило местных жителей о жаркой погоде в ближайшие сутки, сообщает «Инфореактор».
Согласно данным Оренбургского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ФГБУ «Оренбургский ЦГМС»), в ближайшие часы с сохранением на 20 июля 2018 года местами по региону ожидается гроза. Сообщается также об аномальной жаркой погоде с максимальной температурой воздуха выше +30 градусов.
Сотрудники регионального МЧС призывают жителей Оренбурга к внимательности и осторожности во время непогоды. В частности, при грозе не выходить на открытые участки, а при жаре не выходить на улицу без головного убора.
Газета.Ru: последние новости
Тридцатиградусная жара вернется в Москву в выходные Небольшие дожди и до 26 градусов тепла ожидаются в Московском регионе Синоптики предупредили о слабых магнитных бурях на Земле 20–21 июля
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МИД оценил неожиданные действия Японии по Курилам425
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В ДНР впервые вынесен смертный приговор99
Жительницу Калининграда обвинили в госизмене46
Секс-удар по Меркель, признание Прилепина и другие события дня22
Видео
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
05:19
Падение акробатки в огонь попало на видео
Происшествия
07:01
Путин объявил об изменении внешней политики России
Политика Экономика
02:51
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона
Шоу-бизнес
09:11
Казаки просят отменить пенсии
Общество
00:42
Работу лазера «Пересвет» показали на видео
Армия Оружие
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
00:45
Почему британский «Челленджер 2» превращается в «огненный шар»
Оружие В мире
03:13
Путин объяснил суть «Северного потока-2»
Экономика Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение