Жара с грозой ожидается в Оренбурге 20 июля 

Сегодня, 19 июля, Главное управление МЧС России по Оренбургской области предупредило местных жителей о жаркой погоде в ближайшие сутки, сообщает «Инфореактор».
Согласно данным Оренбургского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ФГБУ «Оренбургский ЦГМС»), в ближайшие часы с сохранением на 20 июля 2018 года местами по региону ожидается гроза. Сообщается также об аномальной жаркой погоде с максимальной температурой воздуха выше +30 градусов.
Сотрудники регионального МЧС призывают жителей Оренбурга к внимательности и осторожности во время непогоды. В частности, при грозе не выходить на открытые участки, а при жаре не выходить на улицу без головного убора.