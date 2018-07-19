Жара с грозой ожидается в Оренбурге 20 июля

Согласно данным Оренбургского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ФГБУ «Оренбургский ЦГМС»), в ближайшие часы с сохранением на 20 июля 2018 года местами по региону ожидается гроза. Сообщается также об аномальной жаркой погоде с максимальной температурой воздуха выше +30 градусов.