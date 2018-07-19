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Таджикистан накрыла аномальная жара
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Таджикистан накрыла аномальная жара 

Мир24 1 час назад
В некоторых районах Таджикистана температура достигает 45 градусов. Самый жаркий регион — Хатлон на юге страны, но и север практически не отстает. Там ожидают плюс 44, передает телеканал «МИР 24».
Рекорд 1944 года еще не побит, но такую погоду уже назвали аномальной. Медики советуют избегать попадания прямых солнечных лучей, употреблять больше жидкости и стараться не выходить на улицу с 11 до 15 часов. Жители Республики стараются проводить время в тени, у фонтанов и водоемов.
«До 25 июля сохранится сухая, жаркая погода в центральном, южном и северном долинных регионах. Температурный фон — до 45 градусов. Только 25-го ожидается разрушение этого потока сухого жаркого воздуха с Ирана через Туркменистан, Узбекистан в Таджикистан», — сообщила начальник Гидрометцентра Агентства по гидрометеорологии Республики Таджикистан Джамиля Байдулаева.
Но и после этого температурный фон снизится не намного. Дождь синоптики не обещают до середины августа.
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