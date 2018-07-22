Волгоградцев предупреждают о дожде и грозах 22 июля

МЧС со ссылкой на Волгоградский ЦГМС передает, что в ближайшие 2-5 часов и до конца суток 22 июля, а также 23 и 24 июля местами в регионе ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом, шквалистым ветром с порывами до 20-25м/с.

Спасатели призывают горожан быть осторожнее. «Если непогода застала вас на открытой территории — обходите шаткие строения и слабо укреплённые конструкции. При парковке авто выбирайте место вдали от деревьев», — напоминают в МЧС. Местным жителям также рекомендуют закрыть окна и форточки в помещениях и не выходить на водоемы.