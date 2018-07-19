На Москву выпало четверть месячной нормы осадков

Начавшиеся днем ливни к 21:00 прибавили на базовой столичной метеостанции на ВДНХ 24 мм осадков.

Об этом "Интерфаксу" рассказали в метеобюро Москвы и области, подчеркнув, что менее чем за полсуток на столичный регион выпало 25% месячной нормы осадков, которая в июле в Москве составляет 94 мм.

По словам собеседника агентства, дожди ожидаются в регионе как минимум до конца текущей недели, но по прогнозам, они не будут носить столь интенсивный характер, как 19 июля.

20 июля днем воздух в Москве прогреется до +24…+26°, в субботу и воскресенье — до +25…+27°, по области до +29°. В ближайшие несколько суток по ночам воздух не будет остывать ниже +18…+20°.