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На Москву выпало четверть месячной нормы осадков
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На Москву выпало четверть месячной нормы осадков 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Начавшиеся днем ливни к 21:00 прибавили на базовой столичной метеостанции на ВДНХ 24 мм осадков.
Об этом "Интерфаксу" рассказали в метеобюро Москвы и области, подчеркнув, что менее чем за полсуток на столичный регион выпало 25% месячной нормы осадков, которая в июле в Москве составляет 94 мм.
По словам собеседника агентства, дожди ожидаются в регионе как минимум до конца текущей недели, но по прогнозам, они не будут носить столь интенсивный характер, как 19 июля.
20 июля днем воздух в Москве прогреется до +24…+26°, в субботу и воскресенье — до +25…+27°, по области до +29°. В ближайшие несколько суток по ночам воздух не будет остывать ниже +18…+20°.
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