Мощный смерч над Черным морем попал на видео

Мощный водяной смерч пронесся над Черным морем

Рыбакам удалось заснять природное явление на видео, кадры опубликованы в Instagram.

Оператор предположил, что стихия может настигнуть их рыболовецкое судно. Позже он обратил внимание на еще одну водяную воронку меньшего размера, которая образовалась неподалеку. По словам очевидцев, спустя 30 минут смерч растворился в море и не приблизился к берегу.